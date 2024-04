Registrato caso di dengue a Terni, persona tornata dal Brasile

Nuovo caso di febbre dengue in Umbria. E' stato registrato a Terni e notificato oggi all'Usl 2 dall'Azienda ospedaliera di Terni. Riguarda una persona residente nel comune umbro, tornata da un viaggio in Brasile.

Seguendo le direttive del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi l'Usl - si legge in una sua nota - ha proposto al sindaco una disinfestazione straordinaria anti-zanzara allo scopo di prevenire potenziali contagi secondari veicolati dalla zanzara tigre.

La cittadinanza è stata poi invitata a rimuovere tutti i contenitori di acqua scoperta dai cortili e dai giardini e a collocare prodotti larvicidi nelle caditoie degli ambiti privati.

La direzione ambiente del Comune di Terni, ricevuta la comunicazione del caso, ha reso noto che nella serata di oggi verrà condotta una disinfestazione da zanzare con nebulizzatore nelle vie e nelle zone adiacenti strada San Martino e via Aurelio Saffi.



