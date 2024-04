Peppucci, Europa abbia sola voce su difesa e disabili

Vuole un'Europa che "parli con una sola voce nel rispetto della diversità dei Paesi" su temi che considera chiave come la disabilità ma anche la difesa militare e ambiente, Francesca Peppucci, europarlamentare uscente di Forza Italia ricandidata da Forza Italia. "C'è la volontà di proseguire il lavoro cominciato un anno fa" ha detto parlando con l'ANSA.

Per Peppucci l'obiettivo "è di tutelare gli italiani e in particolare quelli che vivono nella circoscrizione che rappresento". "Puntiamo a promuovere - ha aggiunto - le eccellenze non solo agroalimentari ma anche economico e produttive. Un lavoro legislativo importante per costruire una nuova Europa, forte nel panorama mondiale come serve in un momento come questo caratterizzato da tanti conflitti, dall'Ucraina al Medio oriente". "Bisogna essere pronti alle nuove sfide - sostiene l'europarlamentare di FI - anche con un commissario europeo alla difesa militare che deve diventare unica anche per essere più competitivi in campo economico nell'acquisto di armamenti e attrezzature. I 27 Paesi devono parlare sempre di più con una voce unica per fronteggiare le emergenze".

Altro tema caro a Peppucci quello dell'integrazione dei disabili. "C'è ancora un'Europa con differenti sensibilità - ha sostenuto -, dove si trovano ancora Paesi con evidenti discriminazioni. Anche in questo ambito - ha concluso Peppucci - serve una nuova Europa".



