In Umbria atteso netto calo temperature, torna la pioggia

Scenderanno "ben al di sotto" della media del periodo le temperature serali in Umbria nella giornata di mercoledì 17 aprile. Emerge dalle previsioni meteo sul sito della protezione civile regionale. Che indica in diminuzione, "anche marcata" le temperature nei valori massimi.

Le stesse previsioni indicano tempo instabile con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni al mattino lungo il confine toscano e che nel pomeriggio si estenderanno a tutta la regione. Assumendo, anche, carattere di isolato e breve rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica.

Fenomeni in momentaneo esaurimento in nottata.

I venti sono indicati da moderati a forti dai quadranti di nord-est che diverranno deboli di direzione variabile in serata.

Giovedì le previsioni meteo sul sito della Protezione civile indicano una giornata di maltempo con le prime precipitazioni già in tarda mattinata sui settori appenninici. Dal pomeriggio fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente intensi, su tutta la regione che potranno insistere ancora durante le ore notturne.

I venti diverranno forti nel pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica.

Temperature in ulteriore diminuzione, specie le minime.





