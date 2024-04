A Gubbio la presentazione del nuovo libro di Massimo Zampini

"Juventus, un'ossessione italiana" è il titolo del nuovo libro di Massimo Zampini, avvocato romano, tifoso juventino, volto noto della tv (è opinionista Mediaset) e soprattutto del web, che sarà presentato giovedi 18 aprile a Gubbio, alla sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana (ore 18.30).

A moderare l'incontro sarà il giornalista e direttore di Umbria Tv Giacomo Marinelli Andreoli, ed è previsto anche il saluto introduttivo del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

Zampini - definito tifoso appassionato ma mai fuori le righe, ironico, salace e spesso critico soprattutto verso l'atteggiamento disfattista e poco gratificato di molti "incontentabili" tifosi bianconeri - analizza come in particolare il mondo mediatico e quello istituzionale abbiano trattato il fattore Juventus nell'ultimo ventennio, da calciopoli fino al recente procedimento sulle plusvalenze.

Anche l'Umbria in qualche modo fa da scenario a questo racconto, partendo dalla storica Perugia-Juventus arbitrata da Pierluigi Collina.



