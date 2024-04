Il vino e ruolo enologi al centro incontro Cotarella-Meloni

Incontro al Vinitaly tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. "È stata l'occasione per parlare una volta di più di vino e del ruolo degli enologi", ha detto all'ANSA Cotarella.

"La nostra premier è sempre molto attenta al mondo del vino e la sua presenza al Vinitaly, anche in un contesto internazionale così complesso, ne è una ulteriore dimostrazione", ha sottolineato il presidente degli enologi.

Meloni, nel corso della sua visita al Salone internazionale di Verona, ha avuto modo di salutare vari produttori che in questi giorni espongono nei padiglioni della fiera.



