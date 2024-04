Ancora polemica dopo l'intervento di Bandecchi in Consiglio

E' ancora polemica dopo un nuovo intervento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi che oggi in Consiglio comunale ha detto che la città inizia a stargli "sui c...". "Potrebbe essere arrivato il momento giusto per lui e per tutta la squadra di dimettersi e cercare fortuna da altre parti", ha subito replicato la Lega.

"Ancora una volta dobbiamo registrare l'atteggiamento volgare e provocatorio del sindaco che in Consiglio comunale attacca con un linguaggio da bettola, medici, giornalisti, rappresentanti delle opposizioni e adesso anche la città di Terni", afferma il carroccio. "Parole vergognose e irrispettose - aggiunge - nei confronti di Terni e di tutti i suoi abitanti che non meritano questo atteggiamento. Questa volta le scuse non basteranno, Bandecchi lasci la poltrona e lo stipendio e si dedichi completamente al suo tour elettorale, visto che in città non c'è mai, se non per offenderla in consiglio comunale".





