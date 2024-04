Bandecchi, sono contro sistema colluso a destra e sinistra

"Non ho detto che mi stanno sui c...

tutti i ternani. Dico che mi ci sta chi fa parte di un sistema colluso con destra e sinistra che ha lasciato Terni nella miseria, premiando solo alcuni": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi replica così alle polemiche dopo il suo ultimo intervento in Consiglio comunale. "Un anno fa - dice parlando con l'ANSA - Terni ha detto no a questo sistema andato avanti negli ultimi cinque anni e nei 40 precedenti, che blocca i cittadini liberi. Oggi in Consiglio una esponente della destra mi ha accusato di essermi 'arricchito grazie alle leggi dello Stato', facendomi passare per una sorta di criminale anche se non si capisce bene per quale motivo. Ecco, io schifo tutto ciò.

E dico di più, che c'è una parte di città ancora oggi r..., compresa una parte di stampa ternana. Io non voglio amici, non voglio essere rieletto: io devo mettere a posto Terni". "Quelli che devono essere rieletti ad ogni costo, sono altri. Non io" conclude Bandecchi.



