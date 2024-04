Ferdinandi annuncia la nascita del comitato San Sisto

"L'anima ha bisogno di un luogo e la nostra Anima Perugia si è arricchita di un'altra meravigliosa casa, il comitato San Sisto per la Vittoria, nato da più di cento cittadini, esercenti e associazioni del quartiere". lo ha annunciato la candidata sindaca di centrosinistra e civici Vittoria Ferdinandi. Lo ha fatto con un post su Facebook.

"Quello che è stato fatto a San Sisto - ha spiegato Ferdinandi - è il frutto del nuovo modo di fare politica che abbiamo costruito, uno dei frutti più belli. Con coraggio in questa campagna abbiamo deciso di partire dai cittadini, perché crediamo che la nostra città abbia bisogno di sentire la politica vicina e accogliente. Abbiamo bisogno di luoghi di socializzazione, di ascolto, di partecipazione e questo comitato lo è. Voglio ringraziare di cuore i promotori di questa iniziativa, grazie per esservi messi in gioco. Insieme, fino alla vittoria!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA