Un convegno sul principio 'non arrecare danno all'ambiente'

Il tema della corretta interpretazione del principio Dnsh, Do not significant harm, in base al quale nel contesto del green deal e della transizione ecologica vede l'Europa impegnata nel contrasto ai cambiamenti climatici, che le amministrazioni pubbliche, i professionisti e le imprese sono chiamati ad applicare per rendicontare i lavori del Pnrr è stato al centro di un convegno organizzato da Gesenu ambiente, Università per Stranieri di Perugia e Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria. Per approfondire l'argomento si sono ritrovati i maggiori esperti nazionali di diritto amministrativo e dell'ambiente.

Ai due giorni di studio hanno partecipato oltre cento tra avvocati, architetti e ingegneri, insieme a dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni locali e nazionali. Nel corso del dibattito scaturito nell'ambito della tavola rotonda i partecipanti al convegno - si legge in una nota diffusa da Gesenu - hanno confermato le difficoltà di applicazione del principio Dnsh segnalate dal



