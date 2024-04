Entro la fine del 2027 nuova stazione Aeroporto-Collestrada

Entro la fine del 2027 sarà attiva la nuova stazione ferroviaria di Perugia Collestrada Aeroporto.

Il progetto, come annunciato nel corso di una conferenza stampa comune di Regione Umbria e Rete Ferroviaria Italiana Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, è stato finanziato con 7 milioni di euro, che rientrano nei 105 milioni totali per il potenziamento della Foligno-Perugia-Terontola.

Nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito nel 2022 tra Regione, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rfi per il potenziamento della linea ferroviaria Foligno-Terontola, è stata infatti individuata tra le priorità di intervento la realizzazione della fermata ferroviaria in grado di facilitare l'interscambio ferro-aereo con l'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi", localizzata in prossimità del Centro Commerciale Collestrada.

Rfi ha così avviato il progetto di fattibilità tecnico economica sulla base degli input condivisi, stimando che il completamento delle attività progettuali, a cura di Rfi, possa concludersi entro il 2024 e si possano richiedere le autorizzazioni e avviare le attività negoziali nel corso del 2025, a valle dell'approvazione della variante del Piano Regolatore da parte del Comune di Perugia. Finito l'iter autorizzativo potranno così partire i cantieri nel 2026.

"Non parliamo più solo di un progetto ma di un'opera vera e propria e ora cantierabile - ha commentato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - per la realizzazione della fermata di riferimento dell'aeroporto nonché di fondamentale rilievo per il Polo fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra e le aree commerciali".

Del concetto di sviluppo dell'intermodalità ha parlato poi Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana: "La realizzazione della nuova fermata si inserisce in un piano di interventi più ampio che Rfi ha in atto per offrire al territorio una rete ferroviaria sempre più intermodale e delle stazioni come snodi centrali nei territori. Ed in questo caso quindi il territorio umbro fa parte di un più ampio progetto infrastrutturale che vede Rfi impegnata nella realizzazione di 20 collegamenti con gli aeroporti entro il 2033".

Un progetto, ha poi ricordato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, che è quindi inserito nel più ampio percorso di potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola, e che "ci proietta con sempre più solide basi verso il futuro delle infrastrutture e dei collegamenti dell'Umbria". "La stazione collegata con navette ad alta frequenza all'aeroporto - ha spiegato l'assessore - non solo consentirà di raggiungere lo scalo più facilmente ma rappresenta uno degli snodi del prossimo servizio ferroviario metropolitano Ellera-Assisi, parte integrante del rinnovato contratto che la Regione ha di recente sottoscritto con Trenitalia, e che verrà progressivamente introdotto".

Per Melasecche, inoltre, "collegamenti ogni mezz'ora, la possibilità di interscambio a Ponte San Giovanni con i servizi ferroviari della linea ex FCU, insieme all'incremento dei parcheggi per le auto, incentiveranno l'utilizzo del treno per l'accesso a Perugia e alle aree limitrofe".

La collocazione della fermata è stata già condivisa nel 2023 a circa 2,5 chilometri da Perugia Ponte S. Giovanni, con una configurazione che prevede: marciapiede adeguato agli standard di riferimento per le persone a mobilità ridotta e dotato di pensilina; spazi di attesa e servizi con aree funzionali a garantire interscambio modale tra treno e servizio navetta per l'aeroporto, Kiss&Ride (area di sosta breve) e fermata TPL; nuova viabilità e parcheggio con collegamento con il centro commerciale.



