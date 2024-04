A Perugia prende ufficialmente avvio More4Water

Prende ufficialmente avvio More4Water mercoledì 10 aprile, nell'aula magna del polo di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, dalle 15 alle 19. Il progetto, finanziato nell'ambito di Water4All, rappresenta un'azione specifica per la ricerca scientifica in ambito idrico sostenuto da fondi Mur e dal programma Horizon Europe, mira a sviluppare una nuova tecnologia che utilizza reti di sensori wireless per migliorare la previsione della disponibilità di acqua e gestirne l'uso in modo più sostenibile.

Lo rende noto il Consorzio Tucep.

L'obiettivo principale del progetto è ottimizzare le strategie di gestione e governance delle reti di acquedotti ed irrigue, preparandosi alle sfide future legate all'acqua. La tecnologia proposta - viene spiegato dai promotori dell'appuntamento - consentirà di "ridurre drasticamente l'impatto della siccità e di prepararsi alla prossima generazione di reti e impianti idrici che devono essere monitorati, controllati, efficienti, sostenibili e intelligenti, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il Green deal dell'Ue".

Il progetto, della durata di 36 mesi, si svilupperà in attività di ricerca, sperimentazione, studio, networking e diffusione coinvolgendo Università degli studi di Perugia coordinatore, Instituto de Telecomunicações (Portogallo); Universidade do Vale do Itajai (Univali) (Brasile); Tiber Umbria Comett Education Programme - Tucep; Acegas-Aps-Amga.



