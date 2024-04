A Città di Castello Only Wine con 142 cantine protagoniste

È stata presentata a Città di Castello, nel parco di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, l'11/a edizione dell'Only Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine che dal 27 al 29 aprile 2024 offrirà l'opportunità per una gita fuori porta a tutti gli appassionati di vino e non solo.

Protagonisti saranno ancora i 100 vignaioli selezionati per la tre giorni umbra, che conterà 142 cantine presenti all'evento.

Al fianco di Only wine, il Comune di Città di Castello, che ospita e patrocina la manifestazione dalla prima edizione, la Regione e il Gal Alta Umbria.

Tra le novità di questa edizione la presenza di quattro consorzi: Vini dell'Oltrepò Pavese, il Sannio, il Tutela Vini Roma doc, il Vino Santo Affumicato e la neo costituita associazione cantine Alta Umbria.

Novità assoluta anche l'arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache.

"Undici edizioni non sono poche - ha spiegato Andrea Castellani, project manager di Only wine e ideatore della manifestazione - anno dopo anno siamo riusciti a costruire una mostra mercato che è diventata punto di riferimento nel panorama enoico nazionale. Lo è diventata perché questa rete di collaborazione, che dura appunto da 11 anni, ha lavorato per il bene della manifestazione; per permettere alle nostre cantine di crescere e al nostro pubblico di vivere Only wine come un'esperienza, non come una semplice fiera".

Alla presentazione dell'evento anche il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l'assessore regionale all'agricoltura umbra, Roberto Morroni che ha sottolineato come il vino sia "uno straordinario ambasciatore del territorio". "Ci sono - ha aggiunto - pochi altri prodotti che possano raccontare la nostra Umbria come è capace di fare il vino".

"Only wine rappresenta una straordinaria opportunità per l'Altotevere e l'Umbria di mettere in vetrina ed evidenza le eccellenze del settore legate alla produzione del vino", ha invece evidenziato il sindaco Secondi.

Only wine, come da tradizione, si terrà nello splendido scenario di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, nel cuore di Città di Castello.



