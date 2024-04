Autismo, a Foligno finanziate 20 domande per l'assistenza

"Il Comune di Foligno metterà a disposizione un contributo di 8mila euro per un anno, per l'assunzione di assistenti personali a sostegno delle famiglie che hanno una persona con disturbo dello spettro autistico al proprio interno. E' una misura - fa sapere il sindaco Stefano Zuccarini - destinata alle famiglie della zona sociale 8 da utilizzare per potenziare percorsi di autonomia, comunicazione e socializzazione. Sono state individuate risorse per 160mila euro e questo ha permesso di finanziare fino a venti domande".

"A marzo è stato firmato dal sindaco Stefano Zuccarini il protocollo su Disabilità e fragilità fra amministrazione comunale e la rete dell'associazionismo che si occupa di queste tematiche - ha ricordato l'assessore alle politiche familiari e sociali, Agostino Cetorelli - un esempio di come il tavolo di consultazione sia utile per calibrare al meglio gli interventi pubblici, grazie ad una serie di associazioni che già si riunisce da tempo e aveva instaurato un rapporto con il comune in via informale, mettendo a disposizione il proprio punto di vista per una più puntuale mappatura dei bisogni".



