Artificieri per trolley sospetto ad Assisi, nessun allarme

I carabinieri della compagnia di Assisi sono intervenuti nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli, nella serata di sabato, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto e con un grosso borsone nero al seguito.

L'uomo è stato quindi intercettato e fermato dai militari, supportati anche dalla squadra Sos impiegata per la vigilanza agli obiettivi sensibili della città.

Dato il rifiuto dell'uomo ad aprire la borsa e visto che lo stesso rimaneva molto generico sul contenuto, i militari hanno attivato le previste procedure di sicurezza, richiedendo l'intervento sul posto degli artificieri del comando provinciale di Perugia. Un'attenta ispezione della borsa ha permesso di accertare l'assenza di ordigni e che la stessa conteneva solo documenti ed effetti personali, motivo per cui è stata restituita al proprietario, un sessantenne originario della Romagna senza fissa dimora, che ha riferito di trovarsi ad Assisi per turismo.





