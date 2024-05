Le Borse in Europa interrompono il loro rally e si prendono una pausa. Londra ha chiuso poco sotto la parità (-0,08%), Francoforte ha lasciato lo 0,68% e Parigi lo 0,63 per cento. Solo Milano si è mantenuta in terreno positivo (+0,12%). Auto, industriali e titoli dell'energia hanno guidato le perdite.

Secondo alcuni investitori la prospettiva di un taglio dei tassi che aveva infuso ottimismo ormai è completamente prezzata nei titoli azionari.



