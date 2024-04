'Festa di scienza e filosofia' tra laboratori ed eventi

È una citazione dell'antropologo e sociologo Gregory Bateson - "La scienza non prova, esplora" - ad accompagnare, in questa edizione 2024, la sezione di "Experimenta" della 13/a "Festa di scienza e filosofia - Virtute e canoscenza" di Foligno, ossia il contenitore culturale di attività laboratoriali che ogni anno si affianca alle conferenze. Curato dal professor Corrado Morici, "Experimenta" si comporrà di 15 laboratori, pensati per tutte le età ed ospitati da venerdì 12 a domenica 14 aprile a palazzo Brunetti Candiotti di Foligno. Quattro, invece, le esperienze che vivrà il pubblico nella città marchigiana di Fabriano.

"Quest'anno - spiega il professor Corrado Morici - presenteremo 15 laboratori innovativi in diversi ambiti scientifici e tecnologici. Discipline come la biologia, la fisica, la geologia, la matematica e l'astronomia saranno presentate attraverso attività sperimentali nelle quali saranno coinvolti tutti i partecipanti. In particolare, alcune attività pensate per piccoli e piccolissimi saranno in grado di promuovere e sviluppare le capacità manipolative e creative.

Bambini e adulti potranno sentirsi ancora più piccoli e attratti dall'osservazione in diretta, ad esempio, del sole o dalle 'costellazioni di primavera nel cielo sopra Foligno' sotto la volta del planetario. Per l'ambito tecnologico, invece, sarà possibile interagire con robot, stampanti 3D o entrare in un simulatore di volo".

A Foligno sono tre le macroaree all'interno delle quali troveranno posto i laboratori, quella dedicata alla didattica della matematica, quella della biologia e quella orientata alle tecnologie.

Guardando, invece, all'offerta di Fabriano, tre iniziative saranno promosse dall'Università di Camerino: "Il gioco delle scienziate" per esplorare la vita e le scoperte di alcune donne che hanno contribuito al progresso scientifico (12 aprile); "Biodiversità e benessere animale" (13 aprile); e "Grotte di Frasassi: testimoni del sublime" a cura di Fabrizio Bendia (13 aprile). La quarta e ultima iniziativa, invece, è "Un giorno da ricercatore" organizzata dall'Università Politecnica delle Marche (13 aprile).

Accanto ad "Experimenta", troverà poi spazio tutta una serie di eventi promossi in collaborazione con associazioni e varie realtà del territorio. Anche in questo caso prevista una suddivisione in macroaree.



