Lollobrigida, mozioni Salvini-Santanché una perdita di tempo

Le mozioni di sfiducia ai ministri Matteo Salvini e Daniela Santanchè "fanno perdere tempo; la sinistra ne ha fatto perdere tanto di tempo all'Italia, per cui non perdono il vizio". Così il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha bollato le due iniziative delle opposizioni che, in questa settimana, hanno chiamato il Parlamento a pronunciarsi. "Ma vengono sonoramente bocciate - ha sottolineato Lollobrigida - , e i cittadini qualche segnale di non affezione al loro modo di agire lo hanno dato".



