Lollobrigida, Governo ha raddoppiano risorse per l'agricoltura

"Abbiamo raddoppiato le risorse per l'agricoltura. Questo governo ha portato gli investimenti per il settore a cifre che non si vedevano da almeno 30 anni": a dirlo il ministro all'agricoltura, Francesco Lollobrigida, a Bastia Umbra, dove ha partecipato all'inaugurazione della 55/ma edizione di Agriumbria. Cerimonia con la presidente della Regione Donatella Tesei e il vicepresidente Roberto Morroni, assessore all'agricoltura.

"In Europa - ha detto ancora Lollobrigida - siamo andati come Italia a ricordare che questa nasce sui trattati di Roma che avevano l'agricoltura al centro, come garante della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile del territorio che non doveva essere abbandonato dagli agricoltori. Le sinistre negli anni, purtroppo, con visioni ideologiche e utilizzando come una clava la sostenibilità ambientale, hanno piegato questo tipo di approccio a scelte che hanno messo spesso gli agricoltori in ginocchio. Questa situazione si sta invertendo, ad esempio la Pac adesso la possiamo rivedere come uno strumento per garantire reddito agli agricoltori, quando invece era diventato uno strumento per metterli in difficoltà".



