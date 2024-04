Marchetti, da Salvini iniziative di buonsenso col piano casa

"Il Ministro Salvini si distingue, ancora una volta, per concretezza e buonsenso. Le nuove iniziative alle quali sta lavorando il Mit per proteggere i titolari di abitazioni, semplificando la burocrazia e aiutando, così, anche i comuni sovraccaricati da richieste, vanno incontro a problematiche dell'80% degli immobili italiani, secondo uno studio": è quanto sostiene il segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti.

"Avanti così - conclude, in una sua nota - per un'Italia vicina, davvero, ai bisogni dei cittadini".



