Infortunio mortale sul lavoro, 55enne investito da un muletto

Tragedia sul lavoro al confine tra le province di Arezzo e Perugia, nella zona Ferretto di Cortona ma per pochi metri nel comune di Castiglione del Lago. Un uomo di 55 anni, di Terni, ha perso la vita questa mattina: da quanto ricostruito per cause accidentali è stato investito con il muletto che era in manovra, condotto da un collega. Il fatto è accaduto nei terreni che fanno capo all'impianto di biogas da biomasse. I lavoratori stavano scaricando concime chimico sul terreno e durante questa operazione si è verificato l'incidente.

Il 55enne è deceduto sul colpo. Sul posto vigili del fuoco di Cotona, carabinieri, soccorritori e personale Asl preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA