Inaugurata la nuova sede della Cgil a Narni

Una sede più spaziosa e accessibile, tutta al piano terra, con un ampio parcheggio, e situata in un punto centrale e facilmente raggiungibile: è la nuova Camera del lavoro Cgil di Narni Scalo, in via Toiano 11, che è stata inaugurata oggi, 4 aprile, con un taglio del nastro al quale hanno preso parte Claudio Cipolla, segretario generale della Cgil di Terni, il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli e Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell'Umbria.

"Abbiamo voluto fortemente investire in questo nuovo spazio - ha spiegato Cipolla - perché crediamo che le sedi sindacali siano luoghi fondamentali per stare tra le persone e farsi carico dei loro problemi e delle loro necessità. Questa sede ci dà la possibilità di migliorarci, in termine di servizi offerti e di accessibilità, anche per le persone anziane e fragili.

Un'investimento che è patrimonio della Cgil, ma anche di tutta la comunità narnese".

Nella nuova sede, accanto alle categorie del sindacato - spiega una nota - troveranno spazio tutti i servizi dell'universo Cgil: il patronato Inca, il Caaf, l'ufficio vertenze e le associazioni (Federconsumatori, Sunia, Auser).

"Felice di partecipare a questo momento - ha detto il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli - perché l'apertura di una sede di un sindacato storico e importante come la Cgil è un segnale di vicinanza al territorio. E in questi mesi di esperienza da sindaco ho potuto constatarla questa vicinanza di obiettivi comuni, per costruire una società più equa e inclusiva per cercare di promuovere un futuro in cui ci sia più rispetto per i diritti delle persone".

"Quando si inaugura una nuova sede è sempre un giorno di festa - ha concluso la segretaria regionale Cgil, Maria Rita Paggio - perché una nuova Camera del lavoro significa un nuovo presidio di democrazia, un luogo in più in cui cercare di sviluppare la nostra rappresentanza in difesa dei diritti fondamentali delle persone, come quello al lavoro, alla pensione e alla salute".



