In corso a Foligno le Giornate dantesche

E' in corso a Foligno l'edizione 2024 delle Giornate dantesche con una serie di eventi. Tra i tanti ospiti, venerdì 5 aprile il giornalista Ferruccio de Bortoli sarà a palazzo Trinci alle 17.00, con una conferenza trasmessa anche in streaming a questo indirizzo: https://foligno.civicam.it/live182-Giornate-Dantesche-2024-dalle -17-00-alle-19-00-presso-Sala-Faloci-Pulignani-di-Palazzo-Trinci .html Venerdì 5 e sabato 6 aprile la corte di palazzo Trinci ospiterà la prima edizione della fiera editoriale dedicata a Dante ed al Medioevo mentre la Cartiera medievale di Bevagna mostrerà gli antichi processi di produzione della carta e del libro. Sabato 6 la scrittrice Maria Grazia Calandrone presenterà il suo libro "Dove non mi hai portata", finalista al Premio Strega 2023. Gli eventi, ad ingresso gratuito, continuano ogni giorno fino al 10 aprile. Per prenotare e per consultare il programma completo visitare il sito web www.giornatedanteschefoligno.it/



