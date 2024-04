Pd, con Bonaccini una bella pagina di politica e partecipazione

"In questa due giorni di incontri e appuntamenti elettorali, grazie alla presenza in Umbria di Stefano Bonaccini, abbiamo scritto una bella pagina di politica e di partecipazione sentita e autentica, al fianco dei nostri candidati e candidate alle prossime elezioni amministrative": è quanto affermano in una nota congiunta il segretario regionale del Pd Tommaso Bori e la capogruppo in Regione Simona Meloni, in merito alla visita in Umbria del presidente del Pd del 2 e 3 aprile.

"Da Gubbio a Foligno, passando per Bastia, Perugia, il Trasimeno, Marsciano e San Giustino - ricordano - abbiamo incontrato tante persone desiderose di cambiamento e piene di speranza. Persone che credono ad un percorso fatto di competenza, esperienza e innovazione, in grado di dare davvero risposte serie e concrete".

"Il presidente Bonaccini - proseguono Tommaso Bori e Simona Meloni - ha toccato prima di tutto i temi dello sviluppo economico e del rilancio della sanità pubblica, e di come le istituzioni pubbliche possono rimettere in circolo nuove forze e nuove opportunità per risollevare un paese e una regione in declino".

"La sua visione concreta del futuro - sottolineano - è per tutti noi un valore da condividere, tanto più in un passaggio importante e delicato come quello che ci vede impegnati nei prossimi appuntamenti elettorali, locali ed europei".

"La comunità democratica dell'Umbria - concludono - dopo questa bella iniezione di energia, continuerà mobilitarsi a tutti i livelli per ribadire la centralità di una proposta politica che pone al centro i bisogni dei cittadini e mette in campo le persone migliori per battere le destre e guidare con competenza ed entusiasmo le nostre città".



