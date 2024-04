L'Umbria si tinge di rosa con il Giro d'Italia di ciclismo

Il 10 e l'11 maggio l'Umbria si tingerà di rosa con due tappe, la 7/a e l'8/a, del Giro d'Italia di ciclismo. La prima sarà la cronometro Foligno-Perugia da 38,5 chilometri, il giorno successivo ci sarà la partenza da Spoleto per la tappa Prati di Tivo, in Abruzzo (153 chilometri).

"L'Umbria saprà accogliere al meglio i corridori, provenienti da ogni parte del mondo, gli accompagnatori e gli appassionati, condividendo con loro un evento che lascia il segno nel cuore di tutti" ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha preso parte alla presentazione degli eventi nel Salone d'Onore di palazzo Donini, a Perugia. Con lei l'assessore Regionale al Turismo e sport Paola Agabiti, sindaci e assessori delle città interessate dal passaggio della carovana rosa e i rispettivi comandanti delle polizie locali, al lavoro con enti e comitati di tappa per l'organizzazione logistica.

A Foligno, Perugia, Assisi (in particolare Rivotorto e Santa Maria degli Angeli), Bastia Umbra e Spoleto scatteranno piani per la gestione della viabilità "con l'obiettivo di limitare i disagi".

Nel capoluogo si valuta la possibilità di chiudere scuole, università e uffici pubblici nelle zone interessate dal passaggio dei ciclisti. Dalla sera prima previsti divieti di sosta, tant'è che verranno individuate aree di sosta alternative per i residenti.

Per Perugia come negli altri centri, dove le scuole verranno chiuse, saranno tavoli tecnici in prefettura a definire più nel dettaglio i provvedimenti da attuare per gestire l'evento.

"Una grande occasione di visibilità per la nostra regione e vi auguriamo di poter ospitare il Giro anche il prossimo anno", ha detto Paola Agabiti.

Alla presentazione dell'evento sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, quello di Foligno Stefano Zuccarini e di Spoleto Andrea Sisti. Da tutti è stato sottolineato il valore del risultato derivante da una sinergia fra le parti coinvolte. "È un sogno che diventa realtà - ha sottolineato Romizi - e ciò rappresenta una straordinaria opportunità di promuovere il territorio in linea con una strategia regionale avviata con successo da tempo".

Ogni città ospiterà nei giorni precedenti eventi collaterali per coinvolgere la cittadinanza.



