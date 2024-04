Card. Zuppi, la guerra è sempre cieca

"La guerra è sempre cieca e quando papa Francesco chiede ripetutamente il cessate il fuoco, e come lui tanti uomini di governo, è anche perché poi avvengono sempre delle tragedie così": lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, commentando l'escalation della guerra a Gaza con l'uccisione anche di operatori delle Ong.

Incontrando i giornalisti prima del suo intervento all'Università per Stranieri di Perugia, in occasione del convegno "L'Immigrazione alla luce dei diritti umani", ha poi aggiunto: "Immaginiamoci quindi di quei 30mila morti che ci sono stati quanti sono innocenti. Chiedere di cessare il fuoco è quindi per provare a costruire il futuro e per dare giustizia alle vittime del 7 ottobre".



