Sindaco di Cascia, scampato pericolo per il post-sisma

"Scampato pericolo, ma la ricostruzione post sisma non passi mai di moda nei pensieri del governo e di tutte le altre istituzioni": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, commentando la decisione di mantenere il superbonus edilizio a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia.

"Per completare definitivamente la ricostruzione ci vorranno 20-30 anni e questo deve essere tenuto bene a mente per evitare di introdurre norme che possano rallentarla o addirittura bloccarla", ha aggiunto De Carolis.

Il superamento del blocco alla cessione del credito e dello sconto in fattura per i crediti "superbonus sisma", relativi appunto alla ricostruzione del cratere appenninico, ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche a tutti gli altri sindaci del "cratere", tra cui quelli di Camerino, Visso e Norcia: "Da parte del governo c'è stata la giusta attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA