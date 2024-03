Difesa Barberini, associazione per delinquere è inesistente

"La richiesta di pena per Luca Barberini riflette il suo incongruo coinvolgimento nella inesistente associazione per delinquere": a dirlo è l'avvocato David Brunelli, difensore dell'ex assessore regionale alla Sanità dopo le richieste dei pubblici ministeri nel processo sulle presunte irregolarità in alcuni concorsi. "Confidiamo di poter dimostrare la piena correttezza dell'operato dell'ex assessore alla sanità, in linea con la sua storia di persona impegnata a favore del suo territorio con generosità e trasparenza" sottolinea il legale.



