Aast e Fondazione Arvedi-Buschini per lo sviluppo del territorio

Arvedi Acciai Speciali Terni e la Fondazione Giovanni Arvedi-Luciana Buschini desiderano organizzare una giornata di studio e di confronto fra Regione Umbria, Provincia di Terni e Comune di Terni, le organizzazioni sindacali, Confindustria Umbria e le principali fondazioni e aziende che operano sul territorio per individuare specifici obiettivi di intervento, coerenti con un piano di sviluppo del territorio ternano coordinato e concordato.

"Per diffondere il valore della Corporate Social Responsibility e la concreta implementazione di progetti ad essa riconducibili da parte delle aziende a favore della comunità ternana, è necessario - spiega una nota congiunta - avviare un confronto fra i principali stakeholder del territorio per individuarne le priorità e, attraverso azioni sinergiche tra le parti pubbliche e quelle private, aumentare l'effetto positivo delle iniziative".

La Csr è uno strumento che contribuisce alla coesione sociale e "Aast si dispone a svolgere un ruolo attivo e responsabile nei confronti della comunità locale insieme ad altre imprese del territorio e consolidare un rapporto basato sulla reciproca fiducia con tutti gli Stakeholder".

"Prendo atto con soddisfazione - è il commento della presidente della Regione, Donatella Tesei - dell'apertura di Arvedi, che ho incontrato anche ieri confrontandoci anche su questo tema, a realizzazioni di responsabilità sociale sul territorio ternano, iniziativa da tempo insieme condivisa. Come ho proposto e realizzato in passato un tavolo di confronto con le aziende fornitrici del territorio, sono pronta a fare la mia parte per continuare nelle proposte all'azienda di realizzare progetti fondamentali per il territorio".



