Perugia prima città in Italia per la brezza estiva

Perugia è la prima città italiana per la "brezza estiva" nella classifica dell'indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore, aggiornato con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023. Riguardo al parametro che considera i nodi medi giornalieri di vento nella stagione, ha infatti riportato un valore di 9,8.

Il capoluogo umbro - emerge dalle classifiche è tra le prime città italiane anche per quanto riguarda l'indice di calore, cioè i giorni annui con temperatura percepita maggiore o uguale a 30 gradi. E' infatti ottava. E' poi nona per il parametro "eventi estremi" che considera i giorni totali con accumulo di pioggia maggiore a 40 millimetri per fascia esaoriaria.



