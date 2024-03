Il docu-film La paranza della bellezza per gli studenti Foligno

Sarà proposto mercoledì 27 marzo alle 9 al cinema Politeama di Foligno il docufilm "La Paranza della bellezza" di Luca Rosini che racconta la storia di un gruppo di persone che cerca di trasformare il proprio quartiere da luogo di disperazione a centro nevralgico della speranza. Prodotto da Rai 2 sarà al centro di un'iniziativa promossa da Rai Umbria rivolta agli studenti del liceo scientifico Marconi.

A presentare il docu-film sarà il regista Luca Rosini insieme ad alcuni rappresentanti della cooperativa, che sono tra i protagonisti. A partire dal loro esempio verrà stimolato un dibattito sulle "pratiche concrete di partecipazione giovanile che cambiano il mondo".

"Il rione sanità è oggi uno dei migliori esempi di riscossa sociale che ci sia in Italia" dice Luca Rosini attraverso una nota diffusa da Rai Umbria. "Ci sono voluti un grande lavoro sul territorio - aggiunge -, gli sforzi di decine di educatori, ma alla fine sono emerse esperienze di rigenerazione sociale e urbana forti e durature che hanno portato fatti concreti".

"Il documentario 'La paranza della bellezza' è un prodotto Rai che dimostra l'attenzione del servizio pubblico nei confronti dei processi di innovazione sociale" sottolinea Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria e promotore dell'evento.

"Il suo utilizzo come strumento educativo - prosegue - rappresenta inoltre una buona pratica da sostenere per futuri progetti della Rai con i giovani".

La cooperativa La paranza nasce nel 2006 per valorizzare in maniera sostenibile e inclusiva il patrimonio artistico e culturale di uno dei quartieri storicamente più problematici di Napoli. Dapprima ottiene la gestione della Catacomba di San Gaudioso e poi nel 2008, d'intesa con l'arcidiocesi di Napoli e con il sostegno di Fondazione Con il sud, avvia il recupero e l'apertura al pubblico delle Catacombe di San Gennaro. Grazie a una costante crescita di visitatori che ha portato nel rione fino a 220 mila turisti l'anno - si legge ancora nella nota della Rai -, la Paranza è riuscita a occupare più di 70 giovani, recuperando e aprendo al mondo più di 13.000 metri quadrati di patrimonio archeologico e culturale.

Luca Rosini è un giornalista e regista Rai. Ha studiato alla Rogue film school di Werner Herzog. Ha lavorato come reporter per Annozero su Rai Due e Piazzapulita su La7 e ha condotto Uno Mattina in famiglia su Rai Uno. Due volte vincitore del premio Ilaria Alpi, il suo film "Souvenir Srebrenica" è stato finalista ai David di Donatello. Con "In a single breath" ha vinto l'American Documentary Festival di Palm Springs.

Insegna teoria e tecnica del reportage e del documentario in università e istituzioni e realizza progetti di video partecipativo con giovani adolescenti. E' promotore di incontri didattici sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA