Difesa ex sottosegretario Bocci, associazione mai esistita

"Accogliamo con favore la richiesta di assoluzione per Gianpiero Bocci dal reato associativo e da quello di rivelazione del segreto investigativo che gli erano stati contestati. In realtà, nessuna associazione per delinquere è mai esistita e dunque nessuno avrebbe potuto parteciparvi": a sottolinearlo è l'avvocato David Brunelli, difensore dell'ex sottosegretario all'Interno e segretario regionale del Pd al termine dell'udienza del processo in corso a Perugia per i presunti concorsi in sanità pilotati.

"Quanto al segreto investigativo - ha detto ancora il legale -, l'ufficio del pm ha correttamente riconosciuto che un conto è rivelare un segreto, un altro fare una battuta scherzosa in un pranzo natalizio. Adesso, nelle prossime udienze, cercheremo di dimostrare che le richieste di condanna sono infondate - ha concluso l'avvocato Brunelli - e siamo sicuri che il tribunale saprà valutare a fondo, con accuratezza e con serenità le questioni che gli sottoporremo".



