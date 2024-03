Per la ministra Santanché Assisi 'ha cammini meravigliosi'

La ministra del Turismo Daniela Santanché ha esaltato il turismo di Assisi. Lo ha fatto incontrando l'assessore comunale Fabrizio Leggio a Milano, dove è in corso Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in corso a Milano.

"Avete la fortuna di vivere in una città meravigliosa" ha detto Santanché in un video pubblicato sulla pagina Facebook Visit Assisi. "Avete - ha aggiunto - dei cammini meravigliosi, la via di Francesco che è molto importante. L'Italia è questa.

Siate orgogliosi di essere italiani e siate orgogliosi per coloro che hanno la fortuna di abitare ad Assisi".

"Assisi non poteva mancare ad un appuntamento come questo - ha quindi commentato l'assessore Leggio -, in cui ministero del Turismo e Regione Umbria valorizzano il turismo lento ed esperienziale. Siamo qui per promuovere Assisi e il territorio del parco del Monte Subasio come opportunità per quanti vogliono vivere esperienze fra natura, cammini, storia, cultura, arte, avventura, relax e spiritualità. Assisi offre molto anche in questo ambito e ringraziamo il ministro Santanchè per averne promosso e riconosciuto la centralità, esprimendo il suo apprezzamento".



