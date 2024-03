Tesei, San Benedetto modello per una visione di pace

"In questo periodo storico caratterizzato da conflitti e divisioni San Benedetto rimane una figura di ispirazione per milioni di persone. La sua dedizione alla preghiera, al lavoro, alla disciplina e alla carità è un modello che va a rafforzare una visione di unità e solidarietà europea": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, intervenendo oggi a Norcia alla celebrazione del patrono, San Benedetto.

"In questo ambito - ha proseguito Tesei - i lavori alla Basilica di San Benedetto rappresentano un momento storico e spirituale di straordinaria importanza perché sono l'emblema della capacità che ha questa comunità di non abbattersi davanti alle avversità ma, con perseveranza e determinazione, tornare a rialzarsi fiduciosa nel futuro. È la speranza - ha concluso Tesei - che anche nel mondo, a partire dall'Europa, vincano la pace, il lavoro e la solidarietà".



