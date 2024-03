La statua della Madonna di Lourdes a Terni, Narni e Amelia

Dal 18 al 20 marzo sarà in diocesi a Terni-Narni-Amelia, l'effige della Madonna di Lourdes, quale ultima tappa italiana in Umbria del pellegrinaggio, iniziato a settembre 2023 nelle varie regioni italiane, su iniziativa della Presidenza nazionale dell'Unitalsi, in occasione della ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione dell'associazione.

La statua di Maria - rifrisce la diocesi - sarà a Terni il 18 marzo alle ore 23.30 accolta nella chiesa di Sant'Antonio di Padova dove ci sarà la veglia di preghiera notturna. Martedì 19 marzo, dopo la recita del Rosario delle 7.30, la statua della Madonna sarà trasferita presso la casa circondariale di Terni, alle 10.45 alla residenza protetta di Collerolletta, quindi alle 12,00 all'Ospedale di Terni, alle 14.00 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe ad Amelia.

Il pellegrinaggio proseguirà a Terni dove alle 17.00 la statua sarà nella cattedrale per la messa solenne alle ore 17.30 presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu. Nella serata ci sarà la processione aux flambeaux per le vie del centro città.

Il 20 marzo alle ore 8.30 la tappa al santuario della Madonna del Ponte di Narni scalo e alle 10.30 la partenza per Orvieto.

La statua pellegrina della Madonna di Lourdes è una delle due utilizzate nel Santuario di Lourdes per la processione aux flambaux, ed ha iniziato il suo peregrinare in Italia partendo proprio dal Santuario di Lourdes al termine del Pellegrinaggio nazionale Unitalsi dello scorso settembre, per dare avvio del nuovo tema dell'anno associativo "…e che qui si venga in processione" , - le parole della Vergine a Santa Bernadette nell'apparizione del 2 marzo 1858 ("Andate a dire ai sacerdoti che qui si costruisca una cappella e che qui si venga in processione").



