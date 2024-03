Nasce Point donna Umbria per supporto su lavoro e nella vita

Si chiama Point donna Umbria l'ultimo progetto del Centro per le pari opportunità della Regione, uno "strumento semplice per una donna che può cercare un lavoro e cambiare la sua vita". L'iniziativa, frutto di una collaborazione con Arpal, Camera di commercio e Sviluppumbria con cui sono stati sottoscritti dei protocolli di intesa, supporterà le donne "fornendo loro conoscenze sugli strumenti esistenti affinché si possano fare scelte con consapevolezza".

L'azione promossa, utile per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, fa parte del più generale programma di contrasto alla violenza sulle donne.

Il progetto è stato presentato alla sala Fiume di palazzo Donini, a Perugia, da Caterina Grechi, presidente del Centro.

"E' un punto di partenza", ha detto.

Nel dettaglio, il progetto consentirà di poter usufruire di persone competenti "che sapranno dare assistenza per i vari progetti di lavoro". Informazioni in merito all'avvio dell'attività imprenditoriale, opportunità in specifici settori, finanziamenti, lavoro dipendente. Su tutti questi aspetti le donne che si rivolgeranno allo sportello potranno avere un supporto sicuro. Tramite il link pointdonnaumbria.regione.umbria.it



