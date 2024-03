Scoccia, la qualità aria a Perugia è molto migliorata

"In questi anni la qualità dell'aria che si respira a Perugia è molto migliorata. I valori medi della concentrazione annuale di polveri sottili Pm10, Pm2.5 e biossido di azoto rilevati dalle centraline installate dall'Arpa nelle zone maggiormente trafficate del parco Cortonese, alla stazione di Fontivegge e nel quartiere di Ponte San Giovanni, confermano che il trend è in discesa e non desta alcuna preoccupazione il numero dei superamenti dei parametri che sono ben al di sotto dei limiti": è quanto afferma la candidata sindaca del centrodestra e civici a Perugia, Margherita Scoccia. La quale sottolinea in una nota che "nel recentissimo report di Legambiente, Perugia risulta tra i capoluoghi meno inquinati". E tutto questo "nonostante un tasso di motorizzazione altissimo poiché sono state contate 760 auto ogni mille abitanti, secondo peggior capoluogo d'Italia per utilizzo del mezzo privato dopo Catania".



