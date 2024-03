Sangiuliano inaugura L'enigma del Maestro di San Francesco

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha inaugurato la mostra "L'enigma del Maestro di San Francesco - Lo stil novo del Duecento umbro", allestita a Perugia alla Galleria nazionale dell'Umbria. Presente l'assessore regionale Paola Agabiti.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il direttore della Galleria, Costantino D'Orazio, l'assessore regionale Michele Fioroni, quello alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, la presidente della Provincia e sindaca di Assisi Stefania Proietti e fra Marco Moroni custode del Sacro Convento.

"La mostra è bellissima - ha detto il ministro - ma oltre a essere straordinaria per i contenuti artistici ci racconta una storia meravigliosa, di amore e dedizione per l'arte. Ci fa capire quanto questa regione sia centrale non solo da un punto di vista geografico ma anche identitario e storico nella nostra cultura nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA