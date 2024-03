Sangiuliano, 'Umbria centrale nel sistema culturale italiano'

L'Umbria è una regione "centrale nel sistema culturale italiano" per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha inaugurato a Perugia la mostra "L'enigma del Maestro di San Francesco - Lo stil novo del Duecento umbro".

Lo ha sottolineato nel suo intervento dopo la visita alla Galleria nazionale dell'Umbria, sede dell'esposizione che per la prima volta, con 60 capolavori provenienti anche dalle più prestigiose istituzioni museali al mondo, da domenica 10 marzo e fino al 9 giugno svelerà i segreti dell'artista più importante attivo in Centro Italia, dopo Giunta Pisano e prima di Cimabue.

"Sono lieto di avviare e partecipare ad una mostra - ha detto - che ci racconta una storia meravigliosa, quasi un thriller, con gli studiosi che ci sveleranno i segreti, ma che ci fa capire soprattutto quanto questa regione sia al centro dell'Italia non solo dal punto di vista geografico ma anche storico ed identitario. Una regione ricca e densa di un patrimonio di grande valore per tutta Italia. Il Duecento è stato un intreccio incredibile di storia, un secolo dal grande valore. Basta ricordare la figura, anche morale, di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e santo profondamente europeo". Per Sangiuliano, quindi, c'è "il dovere di preservare questo patrimonio e di essere all'altezza del nostro passato".

"Siamo pronti a lavorare per l'Umbria in ambito culturale" ha concluso il ministro per poi aggiungere: "La qualità di vita dei cittadini è data dalla cultura e sono convinto che debba essere diffusa su tutti i territori. Dopo l'impresa, l'altra grande occasione di sviluppo economico e sociale è la cultura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA