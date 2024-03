Meloni in Umbria per firmare l'accordo di coesione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata a Bastia Umbra per la firma dell'accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

Ad accoglierla la presidente della Regione Donatella Tesei, quello dell'Assemblea legislativa Marco Squarta e i vertici delle Istituzioni umbre. Presenti, tra gli altri, il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Emanuele Prisco.

La cerimonia si svolge presso il centro Umbriafiere, padiglione otto nell'area eventi di Expo Casa.

L'accordo coesione porterà ad importanti investimenti, più di 210 milioni di euro, per opere pubbliche e incentivi alle imprese del territorio.

Meloni è arrivata in elicottero all'aeroporto internazionale dell'Umbria e poi ha raggiunto il centro fieristico di Bastia Umbra. Si tratta di due tra le strutture che beneficeranno di risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.



