Pastorelli, bene i fondi ai Comuni per il post-alluvione

"Con il finanziamento di 300mila euro a supporto ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra e Valtopina, colpiti da gravi danni a seguito delle esondazioni dei fiumi Tescio e Topino nel giugno scorso, la Regione Umbria dimostra ancora una volta concretezza negli interventi e vicinanza ai territori": lo sottolinea il capogruppo Lega Umbria nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Stefano Pastorelli.

"Ringrazio l'assessore alla Protezione civile, Enrico Melasecche - prosegue Pastorelli - per aver dato seguito alle sollecitazioni contenute nella mia interrogazione, già affrontata in Consiglio regionale e dove, recependo le istanze di tanti cittadini e operatori economici, sottolineavo la necessità di interventi significativi per sostenere le zone colpite dalle esondazioni del fiume Tescio. Grazie ai 300mila euro messi a disposizione dalla Regione Umbria - rimarca Pastorelli - si procederà a coprire le spese per le attività di soccorso, garantire assistenza ai cittadini colpiti e avviare il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici.

Nonostante il mancato accoglimento dello stato di emergenza nazionale, la Regione ha deciso di agire con risorse proprie per sostenere i Comuni colpiti, a ulteriore dimostrazione dell'impegno profuso per i territori e della capacità di ascolto della Giunta Tesei".



