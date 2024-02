'L'Umbria del vino', svelati i 21 vincitori

Si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso enologico regionale "L'Umbria del vino", che ha svelato i 21 vincitori.

I vini che hanno superato la soglia minima di 85/100 per entrare in graduatoria sono stati oltre l'80%. Il dibattito si è focalizzato proprio sull'alta qualità dei vini umbri.

La commissione guidata da Riccardo Cotarella ha assaggiato alla cieca 166 vini di 61 aziende.

Per la categoria Vini bianchi doc, 1/o classificato Le Cimate - Spoleto Trebbiano Spoletino 2022 (Montefalco), 2/o ex aequo Tenuta Alzatura - Montefalco Bianco 2021 Aria di Casa (Montefalco e Vetunna/Cantine Bettona - Colli Martani Grechetto 2022 Betonica (Bettona).

Per la categoria Vini bianchi igt, 1/o Eredi Baldassarri Luciano - Umbria Bianco Viognier 2022 Colle Dorato (Collazzone), 2/o Chiesa del Carmine - Umbria Bianco Trebbiano 2021 Indigeno (Umbertide).

Vini rossi - doc/docg, 1/o Terre de la Custodia - Montefalco Sagrantino 2017 Exubera (Gualdo Cattaneo), 2/o ex aequo: La Veneranda - Montefalco Sagrantino 2019 (Montefalco) e Dionigi - Montefalco Sagrantino 2014 (Bevagna).

Per la categoria vini rossi Igt, 1/o ex aequo: Bigi - Umbria Rosso 2021 Sartiano (Orvieto) e Cantina Blasi - Umbria Cabernet Franc 2022 (Umbertide), 2/o Le Crete - Umbria Rosso 2019 Sophia Sole Rosso (Giove).

Per la categoria vini rosati, 1/o Santo Iolo - Umbria Rosato 2022 Coscia di Ninfa (Narni), 2/o Briziarelli - Umbria Rosato 2022 Anthaia (Bevagna).

Vini spumanti, 1/o Semonte - Metodo Classico Brut Battista (Gubbio), 2/o Pucciarella - Metodo Classico Ca' de' Sass (Magione).

Vini dolci, 1/o ex aequo Di Filippo - Colli Martani Vernaccia di Cannara 2021 (Cannara) e Ruggeri/Tenuta Colfalco - Montefalco Sagrantino Passito 2019 (Montefalco), 2/o Fratelli Pardi - Montefalco Sagrantino Passito 2018 (Montefalco). Premio giovane imprenditore a Tenute Baldo - Montefalco Sagrantino 2019 Preda del Falco (Bastia Umbra), Premio impresa al femminile a Scacciadiavoli - Montefalco Sagrantino 2019 (Montefalco). Premio vino biologico a Tenute Lunelli - Montefalco Sagrantino 2018 Carapace (Bevagna).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA