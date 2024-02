Consigliere Lega, alfabetizzazione digitale contro fake news

"Negli ultimi decenni, il fenomeno delle fake news e della disinformazione diffusa attraverso Internet e i social network ha assunto connotati preoccupanti a livello globale. L'alfabetizzazione digitale, intesa come capacità dell'utente di discernere le fonti e notizie affidabili da quelle false, è una sfida che deve essere affrontata per garantire che i cittadini, specialmente i giovani, possano fruire dei canali digitali in modo consapevole e sicuro": con queste parole il consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi annuncia una mozione per la promozione e il sostegno delle iniziative di "alfabetizzazione mediatica nel sistema scolastico regionale". "L'incremento dell'utilizzo di Internet e dei social media come principale fonte di informazione per i cittadini e in particolare per i giovani - spiega - porta con sé un aumento dei rischi associati ai fenomeni della disinformazione e della manipolazione delle notizie".

"Numerosi studi - sostiene Carissimi in una nota - evidenziano la difficoltà degli utenti nel valutare la veridicità delle informazioni online, con risvolti allarmanti nei casi in cui le fake news sono tese a influenzare l'esito di elezioni politiche, polarizzare l'opinione pubblica su temi controversi e divisivi come il cambiamento climatico o la crisi pandemica, esacerbare conflitti sociali o distorcere la verità di fatti storici. L'alfabetizzazione mediatica è uno strumento essenziale per contrastare la disinformazione e la diffusione di notizie false. L'obiettivo è equipaggiare gli studenti con le competenze necessarie per valutare criticamente le informazioni online e distinguere tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Allo stesso tempo, è importante coinvolgere genitori e insegnanti nel processo educativo, fornendo loro le risorse necessarie per sviluppare le competenze critiche degli studenti".



