Parco del Monte Subasio contro mezzi a motore sui sentieri

Il parco del Monte Subasio si schiera contro la circolazione dei mezzi a motore sui sentieri naturalistici disciplinata da un emendamento alla legge 28 approvato in sede di bilancio regionale. A sostenerlo sono i sindaci di Assisi Stefania Proietti, presidente dell'associazione che gestisce l'area naturalistica, di Spello Moreno Landrini, Nocera Umbra Virginio Caparvi e Valtopina Gabriele Coccia.

Diverse le motivazioni - è detto in una nota del Comune di Assisi - alla base della loro "ferma contrarietà": innanzi tutto una questione di rispetto dell'ambiente, poi le ripercussioni anche economiche sul sistema turistico regionale. "Non è concepibile - spiega Proietti - prevedere una normativa che favorisce l'inquinamento dei mezzi motorizzati in aree naturalistiche e protette dai vincoli paesaggistici e che causa un notevole danno ai terreni ed alla vegetazione ed un forte disturbo alla fauna. E' un errore clamoroso decidere atti che vanno nella direzione di non proteggere l'ambiente, lo è ancora di più nella nostra realtà che ha fatto e fa del suo paesaggio un punto di forza dell'offerta turistica e in particolare dei cammini e dei sentieri che attraversano i nostri territori".

I quattro sindaci dell'associazione Parco del Monte Subasio rivolgono quindi un appello alla Regione affinché ci sia presto un ripensamento "per evitare danni seri che compromettono la sostenibilità ambientale e lo sviluppo di un intero territorio legato al turismo".



