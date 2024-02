Morroni, vino per raccontare il territorio e la sua cultura

Il vino rappresenta "un messaggio tra i più autorevoli per raccontare il territorio e la sua cultura". Lo ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni intervenendo alla serata che si è svolta a Sant'Arcangelo di Magione per celebrare i tre bicchieri Gambero rosso assegnati alle cantine cooperative Duca della Corgna di Castiglione del Lago e Tudernum di Todi. Lo ha fatto esprimendo "apprezzamento per il cammino e la qualità" dei prodotti umbri che rappresentano delle "eccellenze straordinarie".

Per l'assessore la strada da seguire è quella di "rafforzare la capacità imprenditoriale delle imprese agricole umbre".

"Aggregarsi è il nostro mantra - ha aggiunto -, deve essere questa la scelta. Un individualismo eccessivo è un limite per lo sviluppo. Per un effettivo sviluppo - ha concluso Morroni - bisogna mettere insieme le leve di aggregazione".



