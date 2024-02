A Foligno lo spettacoli di beneficenza '15 anni di sorrisi'

Si raccoglieranno fondi per l'associazione "Oasi", per giochi per il reparto di pediatria dell'ospedale di Foligno, e per l'associazione "Anffas Per loro", che attua progetti a favore dell'inclusione sociale dei disabili con lo spettacolo "15 anni di sorrisi" in programma sabato 24 febbraio, alle 21.00 all'Auditorium San Domenico di Foligno.

"E' uno spettacolo per tutta la famiglia - ha detto Stefano Di Salvo, il presidente dell'associazione Oasi che da 15 anni porta avanti l'attività di clownterapia nel reparto pediatrico dell'ospedale cittadino per allietare i bambini ricoverati - e già sono stati venduti 400 biglietti, è vicino il tutto esaurito. E' molto importante in questo periodo far sapere ai cittadini che danno aiuto alle associazioni di volontariato come vengono spesi i soldi raccolti. Noi li impiegheremo per acquistare materiale per far giocare i bambini".

La presidente dell'associazione "Anffas Per Loro", Monia Paggi, nel ricordare che l'associazione Oasi' "fa un atto di amore" ha ringraziato per essere stata coinvolta in questa iniziativa. "Noi facciamo sapere che non compriamo oggetti - ha detto - ma aiutiamo, attraverso progetti di inclusione, persone con disabilità anche attraverso l'accordo con alcune società sportive (bocce e pattinaggio) e una palestra".

Lo spettacolo, con la partecipazione di Mauro Casciari e Eleonora Pieroni, proporrà la presenza del mago Andrea Sestieri, Nicola Pesaresi con Isotta, l'Academy Circus e il duo comico "I Lucchettino". Interverrà anche la Scuola Spazio Danza di Foligno. Per l'occasione una studentessa della sezione grafica dell'istituto Orfini ha disegnato il logo della locandina dell'evento.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha ringraziato l'associazione Oasi che "da 15 anni - ha sottolineato - porta il sorriso nel reparto di pediatria dell'ospedale" mettendo in evidenza l'importanza di "dare la massima trasparenza all'impiego delle risorse raccolte attraverso le iniziative del volontariato". Era presente anche il vicesindaco Riccardo Meloni.



