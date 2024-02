Anche il Sacro convento aderisce a 'M'illumino di meno 2024'

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, anche il Sacro convento e il Comune di Assisi aderiscono a "M'illumino di meno 2024", l'iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dalla trasmissione radiofonica Rai Radio 2 "Caterpillar".

Domani, 16 febbraio, dalle 20.00 alle 21.00, saranno spente le luci del Sacro convento, della Basilica di San Francesco, della Basilica di Santa Chiara e della Rocca Maggiore, i monumenti simbolo della città.

"La nostra semplice e spontanea partecipazione all'iniziativa - ha affermato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro convento - vuole essere, come già negli anni scorsi, l'espressione della nostra collaborazione con tutti coloro che in vario modo ci richiamano all'importanza della cura della Casa comune, il mondo, la cui 'salute globale' è messa gravemente alla prova proprio da noi, dall'umanità. E mentre proviamo a dare il nostro contributo, nel nome di san Francesco d'Assisi, desideriamo invitare tutti, sempre con semplicità, ciascuno nei limiti delle sue reali possibilità, a cercare di ridurre i consumi energetici e a trovare la propria strada per favorire una vita sulla terra più sostenibile e giusta per tutti".

La Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia è stata intanto selezionata per partecipare alla trasmissione radiofonica Caterpillar, il 6 febbraio in occasione dei 20 anni dell'iniziativa "M'illumino di meno". Per la Fondazione interverrà il vice presidente Antonio Bartolini. "Aderiremo fattivamente a 'M'illumino di meno - annuncia la Fondazione - spegnendo le luci del campanile per un'ora, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Fra i numerosi altri, anche l'Università degli studi di Perugia aderisce alla "Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili": dalle 18.30 e fino alle 21.00 verranno simbolicamente spente le luci di palazzo Murena, sede del rettorato e dell'amministrazione centrale dell'ateneo.



