Due decreti per la ricostruzione pubblica a Cascia

Il commissario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha firmato due decreti che riguardano la ricostruzione pubblica nel comune di Cascia. In particolare, vengono stanziati 593mila euro all'Ufficio speciale ricostruzione dell'Umbria per la ricostruzione del palazzo comunale, per cui erano già stati trasferiti 765mila euro, su un totale di 1,3 milioni di euro.

Il finanziamento è destinato a coprire i costi aggiuntivi emersi durante la fase di progettazione e realizzazione, assicurando il completamento di un'opera fondamentale per la vita amministrativa e civica del comune.

Inoltre, vengono aumentati i fondi per la Chiesa museo Sant'Antonio Abate di 112mila euro, portando il contributo a 862mila euro. Si tratta di un progetto di restauro e riparazione importante nel contesto della conservazione del patrimonio storico e culturale di Cascia, garantendo la salvaguardia di un luogo di grande valore artistico e spirituale per la comunità.

"Le risorse aggiuntive che stiamo stanziando per le opere pubbliche confermano ancora una volta come la ricostruzione sia una creatura 'viva', che ha bisogno di continui adattamenti per far sì che non si arresti", ha commentato Castelli.



