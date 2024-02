Per M5s 'imbarazzante teatrino' del sindaco di Terni

Per il Movimento 5 stelle a Terni "si è consumato l'imbarazzante teatrino di un sindaco che non ha alcuna intenzione di lasciare il consiglio comunale". "Fa troppo comodo a Stefano Bandecchi tale palcoscenico per la sua auspicata ascesa alla politica nazionale. Inevitabilmente, il ritiro delle dimissioni sarà l'ultimo patetico atto di questa commedia". E' quanto sostengono Thomas De Luca, coordinatore regionale, Fabio Moscioni, coordinatore provinciale, Claudio Fiorelli, consigliere comunale, e Luca Simonetti, referente gruppo territoriale.

Gli esponenti del M5s parlano di "una finta clamorosa per giocare d'anticipo sul malumore e le potenziali dimissioni di chi, dentro Alternativa popolare, non sopporta più il clima che il vicesindaco Corridore sta creando in città e nel partito".

"Una pantomima - aggiungono - consumata con l'ennesima umiliazione per i consiglieri comunali di maggioranza e per gli assessori, usati come carne da cannone e ora costretti a firmare una lettera di supplica per chiedere perdono al proprio leader dopo essere stati presi a pesci in faccia.

La commedia bandecchiana ha assunto contorni farseschi quando i cittadini sono stati cacciati fuori dal consiglio comunale.

Un'immagine mai vista quella dei vigili urbani messi a piantonare le porte di Palazzo Spada per non consentire l'accesso a nessuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA