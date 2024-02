A Spoleto lunedì si torna in classe dopo lo sciame sismico

A Spoleto si torna in classe lunedì, dopo la temporanea chiusura delle scuole per permettere i controlli a causa dello sciame sismico di questi giorni.

Nessun danno è stato rilevato, dai tecnici del Comune di Spoleto e della Provincia di Perugia, durante i sopralluoghi che si sono tenuti domenica 11 febbraio nei 37 edifici scolastici presenti nel territorio comunale (due asili nido, 14 scuole d'infanzia, deci primarie, quattro secondarie di primo grado e sette secondarie di secondo grado).

Venticinque i tecnici comunali, suddivisi in dieci squadre, che sono stati impegnati durante la mattinata nella verifica di eventuali danni agli edifici scolastici.

Al termine dei sopralluoghi è stato confermata per lunedì 12 febbraio la ripresa regolare delle lezioni. E' quanto riferisce il Comune.



