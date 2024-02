A Spoleto resta aperta l'area di accoglienza di Eggi

Anche nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio resta aperta l'area di accoglienza di Eggi, a Spoleto, interessata negli ultimi giorni da una sciame sismico che non ha tuttavia causato danni.

Per facilitare l'organizzazione dei volontari del Gruppo comunale di protezione civile, e alla luce del fatto che nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio nessuno ha usufruito dei 20 posti letto a disposizione, coloro che intendono, per una maggiore tranquillità, trascorrere la notte nell'area atrezzata, dovranno comunicarlo entro le ore 20,00 di domenica alla sede di Santo Chiodo della Protezione civile del Comune di Spoleto chiamando il numero 0743 222450.



